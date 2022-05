Kühne+Nagel: EMEA-Logistik für Swarovski

Omnichannel Fulfilment Centre in Belgien bietet zukunftsfähige Lösung für das steigende E-Commerce Aufkommen.

Der Kristall- und Schmuckerzeuger Swarovski hat Kühne+Nagel mit dem Betrieb eines EMEA-Logistikzentrums in Tessenderlo in Belgien beauftragt.Die hochautomatisierte Anlage verbessert die Lieferzeiten zu den Swarovski-Geschäften, Einzelhändlern und Direktkunden im E-Commerce.Neben dem Management der gesamten B2B- und B2C-Lieferkette von Swarovski, einschließlich Qualitätskontrollmanagement und Rücknahmelogistik, bietet Kühne+Nagel auch Mehrwertdienste im Bereich der Verkaufsverpackung an, für die menschliches Fingerspitzengefühl unerlässlich bleibt.Dazu gehören Geschenkverpackungen und maßgeschneiderte Geschenkkarten von Swarovski.Gianfranco Sgro, Mitglied der Geschäftsleitung der Kühne + Nagel International AG, verantwortlich für den Bereich Kontraktlogistik, kommentiert: „Wir freuen uns über diese langfristige Partnerschaft mit einem renommierten Kunden wie Swarovski.