Kühlung und Heizung sind größte Treibhausgas-Schleuderer

09.04.2026

In einer Marktstudie hat das Fraunhofer IML fast 1.000 Logistikstandorte weltweit auf ihre Emissionen untersucht.

Kühlung und Heizung sind größte Treibhausgas-Schleuderer Bild: Fraunhofer IML
Nach Berechnungen von Forschenden des Massachusetts Institute of Technology (MIT) aus der Initiative Sustainable Supply Chains stoßen die Logistik und der internationale Warenverkehr pro Jahr etwa 8 Prozent der globalen CO₂-Emissionen aus.11 Prozent sind es, wenn Häfen und Läger hinzugerechnet werden – Tendenz steigend.Hohe Emissionen sind für Unternehmen mit erhöhten Kosten verbunden.Diese lassen sich einsparen, wenn Ressourcen effizient eingesetzt werden.Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML hat in seiner jährlichen GILA-Marktstudie den THG-Emissionsausstoß von Logistikstandorten weltweit erhoben.

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