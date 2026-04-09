Kühlung und Heizung sind größte Treibhausgas-Schleuderer

In einer Marktstudie hat das Fraunhofer IML fast 1.000 Logistikstandorte weltweit auf ihre Emissionen untersucht.

Nach Berechnungen von Forschenden des Massachusetts Institute of Technology (MIT) aus der Initiative Sustainable Supply Chains stoßen die Logistik und der internationale Warenverkehr pro Jahr etwa 8 Prozent der globalen CO₂-Emissionen aus.11 Prozent sind es, wenn Häfen und Läger hinzugerechnet werden – Tendenz steigend.Hohe Emissionen sind für Unternehmen mit erhöhten Kosten verbunden.Diese lassen sich einsparen, wenn Ressourcen effizient eingesetzt werden.Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML hat in seiner jährlichen GILA-Marktstudie den THG-Emissionsausstoß von Logistikstandorten weltweit erhoben.