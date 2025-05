K+S bringt 60 ChemieTainer von Innofreight auf die Schiene

Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bahnlogistiker stärkt den intermodalen Transport von Dünger in Richtung Polen.

Die K+S AG nimmt die ersten 60 ChemieTainer von Innofreight in Betrieb.Übergeben wurde diese Tranche am Standort Werra, wo das deutsche Rohstoffunternehmen jährlich 20 Mio.Tonnen Rohsalz fördert.Um Kunden aus aller Welt beliefern zu können, greift K+S seit 2018 auf das Know-how von Innofreight zurück.Der ChemieTainer, ausgelegt für den Transport von Massengütern im Kombinierten Verkehr, schließt eine Lücke in der Logistikkette des Unternehmens.