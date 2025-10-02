Bahn-Megaprojekt in Kroatien nimmt merklich Fahrt auf

02.10.2025

Nach behördlicher Genehmigung scharrt die neue Flachlandstrecke zwischen Zagreb und Rijeka in den Startlöchern.

Bahn-Megaprojekt in Kroatien nimmt merklich Fahrt auf Bild: HZ Infrastruktura
Das größte Infrastrukturprojekt Kroatiens, der Neubau der Bahnstrecke zwischen Zagreb und Rijeka, hat eine wichtige behördliche Hürde genommen: Vor kurzem erteilte das Umweltministerium „Grünes Licht“ zur Errichtung des 72 Kilometer langen Abschnitts Skradnik – Krasica – Tijani.Mit dieser Genehmigung sind nun die Voraussetzungen für die Umsetzung des wirtschaftlich bedeutsamsten Eisenbahnprojekts in Kroatien geschaffen, das in mehreren Phasen realisiert werden soll. Das Vorhaben wird maßgeblich aus dem EU-Kohäsionsfonds mitfinanziert.Die 165 Kilometer lange Neubaustrecke Zagreb–Rijeka wird die kroatische Metropole mit der Hafenstadt an der Adria verbinden.Sie verläuft südlicher als die Bestandsstrecke, ist 56 Kilometer kürzer als diese und erspart 360 Höhenmeter, was für den Güterverkehr bedeutsam ist.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Nikolaus Hirnschall ist neuer Obmann im Verein CombiNet

Der Gründer und langjährige Obmann Andreas Käfer hat das Amt an seinen Nachfolger übergeben.

02.10.2025

Hafen Straubing-Sand jetzt mit eigenem KV-Terminal

Das Projekt für bis zu zehn Züge pro Woche in Niederbayern wird vom Bund mit rund 19 Mio. EUR gefördert.

01.10.2025

Klaudia Malej steuert die schwersten Züge

Die Villacherin wurde in Amsterdam zum „Train Driver oft the Year“ gewählt. Quereinsteiger:innen wie sie sind bei den ÖBB sehr gefragt.

29.09.2025
Anzeige
Anzeige