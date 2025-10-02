Bahn-Megaprojekt in Kroatien nimmt merklich Fahrt auf

Nach behördlicher Genehmigung scharrt die neue Flachlandstrecke zwischen Zagreb und Rijeka in den Startlöchern.

Das größte Infrastrukturprojekt Kroatiens, der Neubau der Bahnstrecke zwischen Zagreb und Rijeka, hat eine wichtige behördliche Hürde genommen: Vor kurzem erteilte das Umweltministerium „Grünes Licht“ zur Errichtung des 72 Kilometer langen Abschnitts Skradnik – Krasica – Tijani.Mit dieser Genehmigung sind nun die Voraussetzungen für die Umsetzung des wirtschaftlich bedeutsamsten Eisenbahnprojekts in Kroatien geschaffen, das in mehreren Phasen realisiert werden soll. Das Vorhaben wird maßgeblich aus dem EU-Kohäsionsfonds mitfinanziert.Die 165 Kilometer lange Neubaustrecke Zagreb–Rijeka wird die kroatische Metropole mit der Hafenstadt an der Adria verbinden.Sie verläuft südlicher als die Bestandsstrecke, ist 56 Kilometer kürzer als diese und erspart 360 Höhenmeter, was für den Güterverkehr bedeutsam ist.