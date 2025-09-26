Kraftpaket von Faymonville für FTG – Felber Transport

Ladegüter außerhalb der Norm sind das Spezialgebiet des steirischen Transport- und Logistikunternehmens.

Die FTG - Felber Transport GesmbH aus Sinabelkirchen verbindet seit über zehn Jahren eine enge Partnerschaft mit der Faymonville Gruppe.Im Fuhrpark des steirischen Unternehmens finden sich u.a.zahlreiche Komponenten wie Fahrwerke, Tiefbetten und PA‑X Fahrzeuge aus dem CombiMAX-Baukasten.Jüngst hat das Team in Luxemburg ein weiteres Kraftpaket abgeholt – einen 8-Achs CombiMAX mit doppeltem Auszug auf bis zu 32,85 Meter Gesamtladefläche.