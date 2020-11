Kontraktlogistiker LGI modernisiert die Fahrzeugflotte

Im Rahmen der laufenden Erneuerung der Eigenflotte hat die LGI Logistics Group International GmbH kürzlich 48 Zugmaschinen sowie 35 Auflieger erworben. Das Investitionsvolumen liegt bei zirka 6 Mio. Euro. Bei den Zugmaschinen handelt es sich um Mercedes-Benz Actros Lowliner der neuesten Generation, welche neben modernster Technik mit umfassenden Sicherheitsfeatures, wie zum Beispiel Abbiegeassistent, Verkehrszeichenerkennung sowie Active Brake Assist, ausgestattet sind.

„Uns sind die Verkehrssicherheit und Zufriedenheit des Fahrpersonals wichtig. Also haben wir für die Ausstattung der Fahrzeuge Mehrkosten investiert. Das zahlt sich durch eine höhere Sicherheit und Zufriedenheit des Fahrpersonals aus“, sagt Jens Lietzmann, Leiter Fleetmanagement bei der LGI.

Die LGI Logistics Group International GmbH betreibt aktuell in Europa eine eigene Flotte von 300 ziehenden Einheiten mit 430 Aufliegern beziehungsweise Anhängern. Diese wird größtenteils für Transportaufgaben im Rahmen von kontraktlogistischen Gesamtkonzepten eingesetzt.

Um einen positiven Umwelteffekt zu erzielen, ist seit Jahresanfang im deutschlandweiten Fernverkehr eine Iveco LNG Zugmaschine im Einsatz. Da die bisherigen Erfahrungen durchwegs positiv ausgefallen sind, sollen kurzfristig weitere Lkw mit dieser alternativen Antriebstechnik eingesetzt werden.

Bei den Aufliegern haben sich die LGI-Einkäufer für den Mega-Liner mit einer nutzbaren Innenhöhe von 3 Metern der Fahrzeugwerke Bernard Krone entschieden. Alle Fahrzeuge sind mit der neuesten Telematik-Technik von Wabco ausgestattet. Neben der obligatorischen Fahrzeugortung werden hier zum Beispiel auch Daten über den Fülldruck der Reifen an das zentrale Telematikportal geliefert, sodass bei Abweichungen direkt gehandelt werden kann.

LGI Logistics Group International GmbH ist ein Anbieter von Logistiklösungen für renommierte Kunden aus den Sparten Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science und Industrial. Damit verbunden sind Transportlösungen entlang der gesamten Supply Chain – von der Auslieferung der Ware, über die Installation vor Ort bis hin zur Rückholung.

1995 aus HP entstanden, hat LGI über 5.000 Beschäftigte an mehr als 45 Standorten in Europa, USA und Russland. Das Unternehmen gehört zu den führenden Kontraktlogistikern in Europa. LGI ist Teil der schwedischen Elanders Group, einem globalen Anbieter für Supply Chain Management sowie Print & Packaging.

www.lgi.de