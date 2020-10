Konstantin Kubenz rückt an die Spitze von Kube & Kubenz

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Konstantin Kubenz die alleinige Geschäftsführung der Kube & Kubenz GmbH & Co. KG. Der 31-Jährige steuert damit in dritter Generation die Geschäfte der europaweit tätigen Spedition mit Hauptsitz in Hamburg. Sein Vater Dr. Michael Kubenz (63) zieht sich nach über 40 Jahren aus der aktiven Geschäftsführung zurück, bleibt dem Unternehmen aber als Minderheitsgesellschafter weiter verbunden.

„Kube & Kubenz ist europaweit tätig. Wir stehen gleichermaßen für Know-how, Erfahrung und Innovationsgeist“, sagt Konstantin Kubenz. „Ich werde den erfolgreichen Kurs meines Vaters auch künftig fortsetzen und das Familienunternehmen zukunftsgerichtet weiterentwickeln. Als Logistikpartner für die chemische und petrochemische Industrie kommt es darauf an, den Kunden neben Qualität und Sicherheit stets auch innovative und nachhaltige Dienstleistungen bieten zu können.“

Seit über drei Jahren ist Konstantin Kubenz bereits im operativen Bereich der Spedition tätig. Im Jahr 2018 übernahm er mit seinem Vater die gemeinsame Geschäftsführung und bereits in 2015 die Mehrheitsanteile der Unternehmensgruppe.

Dr. Michael Kubenz hat sich neben seiner Tätigkeit als Unternehmer über viele Jahre für die Logistikbranche eingesetzt, unter anderem als Präsident des DSLV Bundesverband Spedition und Logistik. Für seine vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde ihm im Jahr 2008 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Kube & Kubenz ist eine europaweit operierende Spedition, die sich auf den Transport und die Logistik von flüssigen, gasförmigen und rieselfähigen Gefahrgütern und sonstigen Produkten in Tankzügen und Containern spezialisiert hat. Das Unternehmen unterhält heute Tochtergesellschaften in fünf Ländern der Europäischen Union und beschäftigt insgesamt mehr als 300 Mitarbeitende.

www.kubekubenz.com