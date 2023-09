Konsequente Markenrechtsverfolgung im Europaletten-Tauschpool

Schnelles Handeln der ÖBB Rail Cargo Group verhinderte den Import von gefälschten Europaletten in die Europäische Union.

Der Zoll in Ruse/Bulgarien hat die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) als Markenrechtsinhaberin der Marke EUR im Oval über die Aussetzung von Europaletten informiert.Es handelte sich um einen Lkw mit Europaletten aus der Ukraine mit dem Ziel Bulgarien.Die vom Zoll an die RCG übermittelten Bilder belegen eindeutig, dass es sich um gefälschte Europaletten handelt und diese vernichtet werden müssten.Der Importeur der Europaletten wurde umgehend über die gefälschte Ware informiert und erhielt eine Frist zur Rückmeldung an den Zoll, die er aber verstreichen ließ.„Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem bulgarischen Zoll und dank eines engagierten Mitarbeiters der ÖBB RCG konnten die im Zolllager eingelagerten Europaletten ihrer endgültigen Bestimmung zugeführt werden.