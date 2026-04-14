Kombiverkehr KG holt Dirk Steffes als Geschäftsführer

Der Intermodal-Operateur bekräftigt den Anspruch, die eigene Marktstellung im europäischen Intermodalverkehr nachhaltig zu stärken

Dirk Steffes wird am 1.Juni 2026 neuer Geschäftsführer der Kombiverkehr KG und zusammen mit Heiko Krebs die Geschicke des Unternehmens gestalten.Das hat der Verwaltungsrat des in Frankfurt am Main ansässigen Intermodal-Operateurs beschlossen.Der Bahnlogistik-Spezialist folgt auf Armin Riedl, der die Kombiverkehr KG mehr als drei Jahrzehnte erfolgreich geführt hat.In seiner Position in der Doppelspitze verantwortet Dirk Steffes insbesondere die Bereiche Vertrieb, Unternehmenskommunikation und Personal.