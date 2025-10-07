Kombinierter Verkehr in Deutschland auf Talfahrt

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) betrachtet das Zeitalter des klimafreundlichen Kombinierten Verkehrs (KV) aus Schiene, Lkw und Binnenschiff nicht mehr als Wachstumstreiber.Politische und wirtschaftliche Zwänge hätten den KV nach Jahren des Erfolges in Deutschland in den Niedergang geführt, beklagen die Verantwortlichen.Hauptgründe dafür seien ein sinkendes Wirtschaftswachstum, das zu Laderaumüberkapazitäten auf der Straße führt, sowie die US-Zollpolitik.Zusätzlich würden hausgemachte Probleme der deutschen Verkehrspolitik den KV ausbremsen.„Dabei handelt es sich insbesondere um infrastrukturelle Unsicherheiten auf der Schiene, steigende Kosten bei Umleitungsverkehren sowie die hohen Trassenpreise“, erklärt VDV-Vizepräsident Joachim Berends.

