Kombi Fracht GmbH wird Teil der L.I.T. Gruppe in Brake

02.09.2025

Das auf Systemverkehre und Lagerlogistik spezialisierte Unternehmen unterstützt den Ausbau des Dienstleistungsportfolios und des Netzwerks.

Kombi Fracht GmbH wird Teil der L.I.T. Gruppe in Brake Bild: L.I.T. / L.I.T.-Vorstandsmitglied Ingo Schreiber (r.) und Michael Henschel, Geschäftsführer der Kombi Fracht GmbH, freuen sich über die erfolgreiche Übernahme.
Die international tätige L.I.T.Gruppe hat zum 1.Juli 2025 das Unternehmen Kombi Fracht GmbH mit Sitz in Groß Ippener übernommen.

