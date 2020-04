Klausner Trading International GmbH ist Fall für das Konkursgericht

Die Klausner Trading International GmbH mit Firmensitz in Oberndorf in Tirol kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.Vom zuständigen Landesgericht Innsbruck wurde ein Konkursverfahren eröffnet.Von der Insolvenz sind 27 Dienstnehmer betroffen Gegenstand der Schuldnerin ist der Vertrieb und der Handel von Rund- und Schnittholz sowie Produkten aus Holz.Es wurden neue Märkte für die Produkte gesucht und wurde Schnittholz des ersten Produktionsstandortes in den USA international vertrieben.Die rückläufigen Umsätze sind durch den Rückgang der Produktion in den USA entstanden.

