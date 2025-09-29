Klaudia Malej steuert die schwersten Züge

Die Villacherin wurde in Amsterdam zum „Train Driver oft the Year“ gewählt. Quereinsteiger:innen wie sie sind bei den ÖBB sehr gefragt.

Bei den renommierten internationalen Carrier-Awards, die heuer im Rahmen des Transport- und Logistikkongresses Transporeon Summit 2025 in Amsterdam vergeben wurden, ist die ÖBB Lokführerin Klaudia Malej als „Train Driver of the Year“ ausgezeichnet worden.Dieser Preis ehrt die Kärntnerin für ihr besonderes Engagement, ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre Leidenschaft.Als Universallokführerin kennt und steuert Klaudia Malej 15 verschiedene Loktypen.Die Villacherin, die ihre Ausbildung zur Triebfahrzeugführerin mit 40 Jahren begonnen hat, fährt neben Personen- auch Güterzüge und befördert damit eine Vielzahl von Waren quer durch Österreich und über die Landesgrenzen hinaus.Auf den mehreren hundert Meter langen und bis zu 2.