Kerry Logistics übernimmt französische Spedition

BBA wurde 1978 gegründet und betreibt neben dem Hauptsitz in Roissy-en-France vier Büros in Orly, Nizza und Le Havre sowie eines in Guadeloupe.

Kerry Logistics Network Limited (KLN) erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Business By Air SAS (BBA), einem internationalen Speditionsunternehmen aus Frankreich.Die Transaktion soll die Position von KLN in der Region Europa, Naher Osten und Afrika und die internationalen Speditionskapazitäten weltweit stärken.BBA ist ein Supply-Chain-Spezialist für verschiedene Industriekunden aus der Automobil-, Luft-/Raumfahrt- und Pharmabranche sowie ein etablierter Akteur auf dem afrikanischen Markt.Das Unternehmen fungiert seit 2016 als KLN-Agent in Frankreich.Neben multimodaler Spedition, Zollabfertigung und landesweitem Lkw-Verkehr bietet BBA auch ein komplettes Paket an Supply-Chain-Lösungen an.