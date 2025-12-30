Kauf von WLC ist jetzt in trockenen Tüchern

30.12.2025

Mit dem Erwerb will die ungarische CER Cargo Group ihre interoperablen Aktivitäten ausweiten. Auch ein EVU in Serbien wurde kürzlich übernommen.

Kauf von WLC ist jetzt in trockenen Tüchern Bild: Softronic
Seit 23.Dezember 2025 ist die Übernahme der Wiener Lokalbahn Cargo (WLC) durch die ungarische CER Cargo Group endgültig unter Dach und Fach.Mit dem Closing wurde der alte Firmenname WLC auf den neuen CER Cargo Traction GmbH geändert.Geschäftsführer des umbenannten Unternehmens sind Lars Rose und Anton Forstner.Die CER Cargo Group bedankt sich bei den bisherigen Eigentümern und dem Management im Umfeld der Stadt Wien für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

