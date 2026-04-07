Karl Schmidt Gruppe fixiert Partnerschaft mit Silleno

07.04.2026

Das Projekt ermöglicht die Entwicklung eines der größten Logistikkomplexe in der Öl- und Gasindustrie Kasachstans.

Karl Schmidt Gruppe fixiert Partnerschaft mit Silleno Bild: Silleno
Silleno LLP und die Karl Schmidt Spedition GmbH & Co haben einen EPC-Vertrag (Engineering, Procurement and Construction) für den Bau eines Logistikkomplexes im Rahmen des Polyethylen-Anlagenprojekts in der Region Atyrau unterzeichnet.An der Zeremonie nahmen Mukhtar Avutbayev, Generaldirektor von Silleno LLP, und Thomas Schmidt, geschäftsführender Gesellschafter der Schmidt Gruppe, teil.Der Silleno-Logistikkomplex ist für den Umschlag von bis zu 1,25 Mio.Tonnen Polyethylen-Granulat pro Jahr ausgelegt, einschließlich Verpackung, Lagerung und anschließendem Versand an die Kunden.Die Lieferungen erfolgen sowohl an den Inlands- als auch an den Exportmarkt per Schiene und Straße.

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