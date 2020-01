Josef Steinkellner rückt an die Spitze von Hertzog & Partner in Österreich

Josef Steinkellner, seit 2015 Partner und seit 2017 Mitgesellschafter von Hertzog & Partner Österreich, hat planmäßig per 1. Jänner 2020 als geschäftsführender Gesellschafter die Leitung des Unternehmens sowie die restlichen Gesellschaftsanteile von Albert Klamert übernommen. Gleichzeitig wurde der Bürostandort von Wien nach St. Andrä-Wördern (NÖ) verlegt.

Josef Steinkellner verfügt über langjähriges Fachwissen und umfassende Kontakte in der nationalen und internationalen Speditions- und Logistikbranche und ist seit 2010 als selbstständiger Berater tätig. Sein Vorgänger Albert Klamert hat die erfolgreiche Positionierung von Hertzog & Partner als Premium-Anbieter im Bereich Personalberatung und Mergers & Acquisitions im österreichischen Logistik- und Supply Chain-Markt realisiert. Er steht dem Unternehmen in einer Übergangsphase als Senior Consultant zur Verfügung.

Hertzog & Partner in Österreich, 2008 als gemeinsame Gesellschaft von Hertzog & Partner Deutschland und Albert Klamert in Wien gegründet, entwickelt sich weiterhin positiv. Neben dem Kernmarkt Österreich wurde in den Nachbarländern Tschechien, Slowakei und Ungarn die Kompetenz in der Personalberatung mit Branchenfokus durch erfolgreiche Direktsuchmandate ausgebaut. Auch im Geschäftsbereich Mergers & Acquisitions wurden erfolgreich Unternehmenstransaktionen mitgestaltet.

Elmar Hertzog und Partner Management Consultants GmbH (Hamburg) ist eine der führenden Personal- und Unternehmensberatungen für die Bereiche Logistik, Supply Chain Management und Transport. Seit 1978 werden Premiumlösungen für eine Vielzahl namhafter nationaler und internationaler Unternehmen aus Dienstleistung, Handel und Industrie sowie für öffentliche Institutionen erbracht. Die Geschäftsbereiche und Kernkompetenzen umfassen Personalberatung, Unternehmensberatung sowie Mergers & Acquisitions.

Vor diesem Hintergrund agieren die deutsche und österreichische Gesellschaft von Hertzog & Partner als jeweilige Mitglieder des weltweiten Beratungsnetzwerks experts for experts – global logistics consultants (e4e). In dieser Rolle besetzen die beiden Unternehmen für ihre Kunden erfolgreich internationale Führungspositionen.

www.hertzog.at