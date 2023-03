Jetzt Tracking im Etikett beim Logistiker DB Schenker

Als erster Logistiker aus Europa bietet DB Schenker die globale Verfolgung von Frachtsendungen mit dem neuen Tracking-Klebeetikett des Hightech-Entwicklers Sensos an.Das Einweg-Aufkleber kann an Containern, Paletten oder an einzelnen Kartons befestigt werden und ermöglicht die genauere Verfolgung einzelner Sendungen bei Land-, See- und Lufttransporten. In Verbindung mit DB Schenkers IoT-Lösung connect2track bietet das Label eine optimale Sichtbarkeit der Fracht.„Damit verbessern wir deutlich das bestehende Angebot für unsere Kunden und machen die Sendungsverfolgung noch flexibler und sicherer“, so David Pollender, Product Owner Business Development IoT bei DB Schenker. Das Sensos-Etikett übermittelt Echtzeitdaten über Standort und Temperatur per Mobilfunknetz.

