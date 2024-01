Jetzt nutzt auch DSV Road den HVO-Kraftstoff

Als großes Unternehmen in einer Branche, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat, setzt DSV weiterhin auf die Umsetzung nachhaltiger Alternativen im täglichen Betrieb.Nach der Einführung von CNG-Kraftstoffen in der Flotte in Immingham (England) startet jetzt die Betankung von Lkw und Sattelzugmaschinen mit HVO.Dabei handelt es sich um eine kohlenstoff- und emissionsarme Alternative zu herkömmlichem fossilem Diesel.„HVO ist kein Biodiesel und leidet daher nicht unter den Problemen, die mit Biodiesel verbunden sind", stellt das Unternehmen in einer Aussendung klar.Ähnlich wie bei der Nutzung von CNG-Kraftstoffen werden auch bei HVO die CO2-Emissionen um 90 Prozent reduziert.

