Jetzt noch mehr Transparenz im IDS-Netzwerk

20.11.2025

Cloudbasierte Lösung der Eikona Enterprise Plattform verknüpft Zentrale und Partner, Depots und Fahrer in einer gemeinsamen Datenwelt.

Jetzt noch mehr Transparenz im IDS-Netzwerk Bild: IDS / Dr. Michael Bargl beim 10. DVZ-Symposium Stückgut in Köln.
IDS Logistik hat einen weiteren großen Meilenstein in der digitalen Vernetzung ihres Stückgutnetzwerks erreicht.Seit August 2025 nutzen 28 der 54 IDS-Standorte die Cloud-basierte Eikona Enterprise Plattform und neue Fahrer-App HABBL von Eikona Logistics.Im Einsatz sind das BELOG-Portal, die Auftragserfassung und Tourendisposition via Web-Applikation sowie die Dokumentation der Abhol- und Zustellprozesse durch die Fahrer per App.Die neue Technologie ermöglicht in Echtzeit die Kommunikation zwischen allen IDS Depots und insbesondere zwischen allen im IDS Netz im Einsatz befindlichen Nahverkehrs-Softwarelösungen.Herzstück ist das neue dataHUB – die zentrale Datendrehscheibe für die Verarbeitung und Verteilung von Aufträgen und Statusinformationen zwischen allen IDS Depots.

