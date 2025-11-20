Jetzt noch mehr Transparenz im IDS-Netzwerk

Cloudbasierte Lösung der Eikona Enterprise Plattform verknüpft Zentrale und Partner, Depots und Fahrer in einer gemeinsamen Datenwelt.

IDS Logistik hat einen weiteren großen Meilenstein in der digitalen Vernetzung ihres Stückgutnetzwerks erreicht.Seit August 2025 nutzen 28 der 54 IDS-Standorte die Cloud-basierte Eikona Enterprise Plattform und neue Fahrer-App HABBL von Eikona Logistics.Im Einsatz sind das BELOG-Portal, die Auftragserfassung und Tourendisposition via Web-Applikation sowie die Dokumentation der Abhol- und Zustellprozesse durch die Fahrer per App.Die neue Technologie ermöglicht in Echtzeit die Kommunikation zwischen allen IDS Depots und insbesondere zwischen allen im IDS Netz im Einsatz befindlichen Nahverkehrs-Softwarelösungen.Herzstück ist das neue dataHUB – die zentrale Datendrehscheibe für die Verarbeitung und Verteilung von Aufträgen und Statusinformationen zwischen allen IDS Depots.