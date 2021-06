Jetzt noch mehr Reefer-Kapazität am Trieste Marine Terminal

Der Terminalbetreiber führt zweimal am Tag Kontrollmessungen der Temperatur der Kühlcontainer durch.

Trieste Marine Terminal (TMT) erhöht die Lagerkapazität für Kühlcontainer auf nunmehr 405 elektrische Anschlüsse.Dank des Einbaus eines zusätzlichen Aggregats sind jetzt neue „plugs“ in Betrieb.Damit reagiert das Unternehmen auf die saisonalen Spitzen bei der temperaturgeführten Ladung, die im ersten Quartal 2021 eine steigende Tendenz verzeichnete und in den kommenden Monaten voraussichtlich weiter steigen wird.„Mit dieser zusätzlichen Investition möchte TMT auf die wachsende Nachfrage des Reefer-Marktes reagieren, sowohl in Bezug auf die Kapazität als auch auf die Aufrüstung der Technologie. Die Gesamtzahl der Anschlüsse wurde um 170 Einheiten erhöht", sagt Roberto Menis, Chief Operation Officer bei TMT.