Jetzt mehr Kapazität am Metrans-Terminal in Prag

03.09.2025

Der tschechische Standort spielt für das Bahnlogistikunternehmen seit jeher eine wesentliche Rolle.

Jetzt mehr Kapazität am Metrans-Terminal in Prag Bild: Metrans
Die HHLA-Tochtergesellschaft Metrans hat die jüngste Modernisierungsphase ihres KV-Terminals in Prag abgeschlossen.Diese umfasste den Ausbau der Umschlagbereiche, die Verbesserung der Gleisanlagen sowie der IT- und Automatisierungssysteme.  „Alle Arbeiten sind fertiggestellt, jetzt sind wir bereit für weitere Verkehrsströme.Die Investition sorgt dafür, dass das Prager Hub der Marktnachfrage einen Schritt voraus bleibt“, erklärt Peter Kiss, CEO von Metrans. Der Standort spielt eine zentrale Rolle in der Gesamtstrategie des Unternehmens.

