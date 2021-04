Jetzt hat auch Salzburg einen DHL Express Flagship Store

DHL Express hat den dritten Flagship Store in Österreich eröffnet.Mit dem 120 m² großen Geschäftslokal am Franz-Josef-Kai 15 ist das Unternehmen nun auch in Salzburg an einem zentralen und gut erreichbaren Standort präsent. Michael Welsch, Vice President Sales bei DHL Express Österreich erklärt: „Wir kommen damit einem oft geäußerten Kundenwunsch, nach einem zentralen und gut erreichbaren Standort in den Innenstädten nach.Der nächste Standort in Innsbruck wird gerade evaluiert.Das Ziel ist, für unsere Kunden in jeder Landeshauptstadt mit einen Flagship Store vor Ort sein.

