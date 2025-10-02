Jetzt auch in Island eine Kühne+Nagel Organisation

02.10.2025

Mit Schwerpunkt auf Stückgut und verderbliche Güter strebt das Unternehmen in fünf Jahren die Position als führender Spediteur des Landes an.

Jetzt auch in Island eine Kühne+Nagel Organisation Bild: Kühne+Nagel
Kühne+Nagel eröffnet sein erstes eigenständiges Büro und Lager in Hafnafjördur in Island.Von dem Standort am Hafen aus wird ein Team von 13 erfahrenen Spezialisten Kunden Dienstleistungen in den Bereichen See- und Luftfrachtlogistik sowie Zolllösungen anbieten.Helgi Ingólfsson, Cluster Manager für Schweden und Island: „Island ist ein Markt mit hohem Potenzial.Wir sind entschlossen, lokale Kunden dabei zu unterstützen, ihre Wachstumspläne auszuschöpfen, da sie von unserer Expertise bei der Steuerung und Planung ihrer Lieferketten profitieren können.“ Valdimar Óskarsson, Geschäftsführer für Island, kommentiert: „Nachdem wir seit vielen Jahren auf dem isländischen Markt tätig sind, freuen wir uns, Teil der Kühne+Nagel-Familie zu werden.

