Jetzt alle Transportmodi bei cargo-partner in Hamburg

Die cargo-partner Gruppe hat ihr Team in Deutschland vergrößert und ein eigenes Luftfrachtbüro in Hamburg eröffnet.Damit stoßen fünf neue Luftfracht-Spezialisten zum Team des weltweit aktiven Logistikdienstleisters.Sie stehen den Kunden für Transportservices sowie für umfassende Beratung zu verwandten Themen wie Zollabfertigung und Last-Mile-Lieferung zur Verfügung.Andreas Nowak, Geschäftsführer von cargo-partner in Deutschland, erklärt: „Unser neues Luftfracht-Büro in Hamburg bietet einen entscheidenden Mehrwert für unsere Kunden in der Region.Ab sofort können wir alle Transportmodalitäten aus einer Hand abdecken – von Luft- und Seefracht bis hin zu Lagerlogistik, Zollabfertigung und Distribution.

