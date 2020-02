Jetzt 70 Prozent mehr Umschlagkapazität in Kalsdorf bei Graz

Nach acht Monaten Bauzeit hat GLS Austria im November 2019 den größten Depotbetrieb in der Steiermark in Betrieb genommen: Mit dem neuen umweltfreundlichen Standort in Kalsdorf bei Graz werden die Kapazitäten deutlich erweitert und die Effizienz in der Paketabwicklung erhöht. Knapp 9 Mio. Euro investierte das Unternehmen in das neue Depot und seine moderne Ausstattung. […]