Jeder zweite Projektlogistiker ist von Cyberangriffen betroffen

05.03.2026

Globale Rahmenbedingungen bremsen die Branche aus; Lieferketten verlagern sich. KI ist bislang wenig verbreitet.

Jeder zweite Projektlogistiker ist von Cyberangriffen betroffen Bild: BLG / Der Neustädter Hafen in Bremen mit Stück- und Massengutumschlag
Rund die Hälfte der Projektlogistiker aus dem Umfeld der BHV – Bremische Hafen- und Logistikvertretung e.V.sind in den vergangenen zwölf Monaten durch Cybervorfälle direkt oder indirekt in ihren Abläufen beeinträchtigt worden.Das geht aus der aktuellen Branchenumfrage für den „BHV-Projektlogistik-Monitor 2026“ hervor, die der Wirtschafts- und Interessenverband im Vorfeld der Bremer Kongressmesse „LogisticsConnect“ überregional durchgeführt hat.Erstmals fragte die BHV für ihren renommierten „Projektlogistik-Monitor“ Unternehmen, ob es in den zurückliegenden 12 Monaten IT- oder Cybervorfälle gegeben habe, wodurch die eigenen oder die der am Geschäft beteiligten Partner spürbar beeinträchtigt worden seien.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Transportsektor fordert 100 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt

„Es ist Zeit, den Trend der Unterfinanzierung umzukehren. Das Rückgrat des Binnenmarkts muss gestärkt werden.“

26.02.2026

Container über Bord! Jetzt besteht Meldepflicht

Ins Meer gefallene Stahlboxen werden nicht länger als bedauerlicher Nebeneffekt von schwerem Wetter behandelt.

19.02.2026

Wendepunkt für die Logistik auf Binnenwasserstraßen

Zwei vollelektrische CBG 500 E-Umschlagkrane für den Umschlag von Schüttgut mit hoher Kapazität und ohne lokale Emissionen am Mississippi.

12.02.2026