Jeder zweite Projektlogistiker ist von Cyberangriffen betroffen

Globale Rahmenbedingungen bremsen die Branche aus; Lieferketten verlagern sich. KI ist bislang wenig verbreitet.

Bild: BLG / Der Neustädter Hafen in Bremen mit Stück- und Massengutumschlag

Rund die Hälfte der Projektlogistiker aus dem Umfeld der BHV – Bremische Hafen- und Logistikvertretung e.V.sind in den vergangenen zwölf Monaten durch Cybervorfälle direkt oder indirekt in ihren Abläufen beeinträchtigt worden.Das geht aus der aktuellen Branchenumfrage für den „BHV-Projektlogistik-Monitor 2026“ hervor, die der Wirtschafts- und Interessenverband im Vorfeld der Bremer Kongressmesse „LogisticsConnect“ überregional durchgeführt hat.Erstmals fragte die BHV für ihren renommierten „Projektlogistik-Monitor“ Unternehmen, ob es in den zurückliegenden 12 Monaten IT- oder Cybervorfälle gegeben habe, wodurch die eigenen oder die der am Geschäft beteiligten Partner spürbar beeinträchtigt worden seien.