JCL AG verlegt Firmensitz von Zug nach Baar

Die JCL AG verlegt den Sitz der Unternehmensgruppe vom Standort Zug per 1. Februar 2020 in das neue Headquarters in der Zugerstrasse 77 in 6340 Baar (Schweiz). Gleichzeitig ändert sich auch der Sitz der JCL Logistics Switzerland AG auf die neue Adresse. Alle Rufnummern und Durchwahlen bleiben unverändert.

„Der Umzug in die neuen Büroräumlichkeiten findet am 31. Jänner 2020 statt. An diesem Tag kann es zu Verzögerungen bei der Beantwortung von Anfragen und teilweisen Unerreichbarkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort kommen“, informiert das Unternehmen in einer Aussendung.

Mit Hauptsitz in der Schweiz, über 40 Standorten in sieben Ländern und einem globalen Partnernetzwerk bietet JCL Logistics mit den Produkten Road & Rail, Air & Ocean, Contract Logistics, Home Delivery Plus und Zoll Komplettlösungen für die gesamte Supply Chain. Spezialgebiet des Unternehmens sind kundenspezifische Konzepte für die Branchen Automotive, Health & Pharma, Chemical, Industry, FMCG und Drinks Logistics.

