„Jahrhundertauftrag“ von Helrom für die MFL-Gruppe

Die Maschinenfabrik und Gießerei (MFL) hat einen „Jahrhunderauftrag“ an Land gezogen.Das Unternehmen produziert in einer ersten Phase für den Kunden Helrom GmbH 40 neuartige Güterwaggons für die Verlagerung von Lkw-Transporten von der Straße auf die Schiene.Langfristig soll das Engagement dem Ennstaler Leitbetrieb rund 250 Mio.Euro Umsatz bescheren.Mit dem bislang größten Auftrag in der Firmengeschichte einher geht eine geänderte strategische Ausrichtung des steirischen Unternehmens „Wir wollen das westeuropäische Zentrum von innovativen Güterwagen werden“, sagt Geschäftsführer Herbert Decker.

