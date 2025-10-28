Italien erlaubt jetzt Güterzüge mit einem Lokführer

Was in der EU längst Usus ist, greift nun endlich auch im südlichen Nachbarland Raum. Gewerkschaft stand auf der Bremse.

Seit 25.Oktober dürfen Güterzüge in Italien auch nur mit einem Lokomotivführer unterwegs sein.Damit endet die langjährige Verpflichtung zur Zwei-Personen-Besatzung.In den meisten anderen Ländern der Europäischen Union ist ein Triebfahrzeugführer bereits Standard.Bisher sahen die italienischen Sicherheitsvorschriften vor, dass sich zwei Personen in der Lokomotive befinden müssen, um bei medizinischen Notfällen die Betriebssicherheit zu gewährleisten.