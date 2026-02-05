ISO 45001 Zertifizierung für das Post-Logistikzentrum Wien
Die Zertifizierung unterstützt dabei, Arbeitsprozesse kontinuierlich zu überprüfen, Risiken gezielt zu reduzieren und arbeitsbedingte Erkrankungen langfristig zu vermeiden.
Bild: Österreichische Post / Von links: Dilara Akpinar, Assistenz Logistikzentren Ost, Matthias Matejka, Produktionsleitung Technik, Rainer Herczeg, Produktionsleitung Auslandszentrum, Bettina Haider, Produktionsleitung Brief-Logistikzentrum, Christoph Hadek, Leitung regionale Logistikzentren, Sebastian Ploll, Sicherheitstechnik, Georg Thaler, Leitung Facility Management, Ksenia Kozlova, Produktionsleitung Brief-Logistikzentrum, David Kraus, Sachbearbeitung Facility Management, Marcela-Petrica Kaufmann, Produktionsleitung Paket-Logistikzentrum, Philipp Seiser, Sicherheitstechnik, und Selina Novak, regionales Projektmanagement, alle Österreichische Post AG.
Im Logistikzentrum der Österreichischen Post in Wien-Inzersdorf werden von 930 Mitarbeitenden täglich rund 270.000 Pakete und etwa zwei Millionen Briefe, Prospekte, Zeitungen und Zeitschriften verarbeitet.In den insgesamt 56.500 m² großen Hallen laufen täglich 11,5 Kilometer Fördertechnik im Dauerbetrieb.Von Wien-Inzersdorf aus werden Pakete und Briefe an Zustellbasen in ganz Wien und darüber hinaus in die Bundesländer Niederösterreich und Burgenland verteilt.
