„Iron Silk Road“: Weiter angespannte Situation

Im Schienengüterverkehr zwischen Asien und Europa zeichnet sich noch immer keine Entspannung ab.„Baustellen entlang der Seidenstraße, Corona-Maßnahmen in China, verzögerte Abwicklung an wichtigen Grenzübergängen sowie Rückstaus aufgrund des kürzlich beendeten Lokführerstreiks in Deutschland sorgen für einen eingeschränkten Güterverkehr“, berichtet der Logistikdienstleister DSV.In China beobachtet das Unternehmen derzeit verspätete Abfahrten aufgrund stornierter Abfahrtsslots durch China Railway Express.Zudem sehen man eine deutliche Behinderung der Zugverkehre an zahlreichen Grenzübergängen entlang der Strecke nach Europa.Mit bis zu sechs Tagen muss an der Grenze zwischen China und Kasachstan wegen höherer Corona-Maßnahmen gerechnet werden.

