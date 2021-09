„Iron Silk Road“: Jetzt noch mehr cargo-partner Verbindungen

Neu im Programm ist eine kombinierte See- und Schienentransport-Lösung von Japan nach Deutschland und Polen.

Die Auswirkungen der Covid-19-bedingten Transportbeschränkungen haben zu Kapazitätsengpässen sowohl bei der See- als auch bei der Luftfracht zwischen China und Europa geführt.Deshalb steigt die Beliebtheit der zuverlässigen und umweltfreundlichen Schienenverkehre über die „Iron Silk Road“.Die cargo-partner Gruppe organisiert seit vielen Jahren Bahntransporte und baut ihr Angebot sowohl in Richtung Westen als auch in Richtung Osten kontinuierlich aus.So wurde im Juli eine neue LCL-Schienentransportlösung von Shanghai nach Bukarest mit wöchentlichen Abfahrten und Door-to-Door-Laufzeiten von rund 28 Tagen eingeführt.Stefan Krauter, CEO von cargo-partner: „Mit unserer LCL-Verbindung von Shanghai über Xi‘an nach Bukarest sehen wir uns als Pionier auf dieser Strecke und können eine einzigartige Transportlösung anbieten.