Iran-Krieg belastet internationale Luft- und Seefracht

Der militärische Konflikt im Nahen Osten beeinträchtigt internationale Transportwege und wirkt sich auf die globalen Lieferketten aus.

Die eskalierenden politischen Spannungen im Iran haben erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Luft- und Seefrachtlogistik.Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten schaffen in Teilen der Region ein instabileres Umfeld, warnen namhafte Speditionen.Aufgrund dessen muss mit längeren Laufzeiten bei Transporten gerechnet werden.Von Carriern werden Kriegsrisikozuschläge eingeführt.Darüber hinaus können zusätzliche Kosten, einschließlich Bunkerzuschläge aufgrund steigender Ölpreise, anfallen.