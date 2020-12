Ipsen-Geschäft in Belgien geht an Broekman Logistics

Nach der Übernahme von Chemielageraktivitäten im Hafen Antwerpen Ende 2018 stärkt Broekman Logistics durch den Kauf des Speditionsgeschäfts von Ipsen Logistics die Position in Belgien. Der Full-Service-Logistiker bietet Dienstleistungen für Schwergut und Projektladung, Chemie, Pharma sowie Industrie- und Baumaschinen.

„Dieser Schritt fügt sich nahtlos in unsere Unternehmensstrategie ein, die Marktführerschaft in bestimmten Branchen und eine starke Präsenz in ausgewählten geografischen Gebieten zu erreichen“, so Rik Pek, Geschäftsführer von Broekman Logistics. „Durch unser globales Niederlassungsnetz können wir den Kunden von Ipsen ein erweitertes Angebot an Dienstleistungen für ihre globalen Lieferketten anbieten, und die Partner werden von zuverlässigen Dienstleistungen und einem starken Fokus auf operative Exzellenz profitieren.“

Johan Proost, General Manager bei Ipsen Logistics: „Broekman Logistics hat sich als ehrgeiziger Akteur auf dem belgischen Markt erwiesen. Wir haben volles Vertrauen, dass wir durch eine reibungslose und schnelle Integration mit den bestehenden Speditions- und Lagerungsaktivitäten in der Region Antwerpen die entstehenden Synergien nutzen können.“

Seit der Gründung im Jahr 1960 im Hafen Rotterdam hat sich Broekman Logistics zu einem der führenden Full-Service-Supply-Chain-Unternehmen in den Niederlanden entwickelt. Mit 43 Büros, Terminals und Lagern in den Niederlanden, China, Indien, Belgien, Polen und Tschechien bietet das Unternehmen seinen Kunden ein komplettes Paket an Supply-Chain-Dienstleistungen. Zusammen mit seinen langjährigen Netzwerkpartnern rund um den Globus beschäftigt Broekman Logistics über 1.000 Supply-Chain-Experten.

www.broekmanlogistics.com