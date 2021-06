Investitionsförderprogramm für den Kombinierten Verkehr

In Österreich ist der Intermodale oder Kombinierten Verkehr (IKV) weiterhin mit Nachteilen belastet.„Sie bestehen einerseits darin, dass die externe Kosten des reinen Straßengüterverkehrs nicht berücksichtigt sind und andererseits im speziellen Ausstattungsbedarf, den diese Verkehrsart mit sich bringt“, erläutere DI Martin Granadia vom IKV-Team der SCHIG mbH beim BMK – Aktionstag KV.Das Investitionsförderprogramm Kombinierter Verkehr des Klimaschutzministeriums hat zum Ziel, diese Nachteile durch staatliche Hilfestellung zur Aktivierung der privaten Investitionstätigkeit auszugleichen.Unterstützt werden vor allem Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von IKV-Diensten durch Unterstützung von Investitionen in neue Technologien und Systeme und durch die Förderung dementsprechender Konzepte.Zielgruppe sind • in Österreich niedergelassene Transport-, Umschlags- und Logistikunternehmen (z.

