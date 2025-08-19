inTime Group gehört jetzt zum Portfolio von Mutares

Mit dem Vollzug der Transaktion beginnt für das Logistikunternehmen ein neuer Abschnitt.

Die Mutares SE & Co.KGaA hat den Erwerb der inTime Group von der Super Group Limited erfolgreich abgeschlossen.Die Transaktion stärkt das Segment Goods & Services des Beteiligungsunternehmens durch den Aufbau einer Plattform im Bereich zeitkritischer Logistikdienstleistungen.Die inTime Group ist ein Dienstleister mit einem breiten Portfolio im Bereich Transport und Logistik.Das Unternehmen gliedert sich in drei operative Geschäftsbereiche.