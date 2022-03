InterRail bekommt ein Trio als Group Management

Hans Reinhard, CEO der InterRail Holding AG Schweiz und seit 2016 gleichzeitig deren Verwaltungsratspräsident, tritt per 31.März 2022 kürzer und gibt seine operativen Aufgaben als CEO ab.Er wird sich zukünftig auf seine Funktion als Chairman des Board of Directors der InterRail Gruppe konzentrieren.Seine operativen Verantwortlichkeiten innerhalb der InterRail Gruppe werden auf ein neu formiertes Group Management übertragen.Die drei InterRail Manager Jürgen Huschka (Executive Director Eurasia), Yuri Kulakin (Geschäftsführer InterRail Service LLC) und Dilshod Suleymanov (Regional Director for Uzbekistan,Tadjikistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan) verantworten zukünftig gemeinsam die operative Leitung und berichten direkt an den Verwaltungsrat.

