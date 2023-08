Internationale Auszeichnung für nachhaltigen Wasserbau der viadonau

Die 1935 gegründete International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) ist eine weltweite, unabhängige Organisation von Spezialistinnen und Spezialisten, die auf dem Gebiet der Hydro-Umwelt-Wissenschaften und ihrer praktischen Anwendungen arbeiten.Der IAHR Industry Innovation Award wird von der IAHR für eine Innovation von „dauerhafter und internationaler Bedeutung“ verliehen.Der Preis dient dazu, die Arbeit lokaler Wasserbauingenieurinnen und Ingenieure international anzuerkennen.Im Rahmen des 40.IAHR Weltkongresses, der unter dem Motto "Rivers – connecting mountains and coasts" stand, wurde in Wien diese internationale Auszeichnung an viadonau verliehen.

