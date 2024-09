VCÖ-Mobilitätspreis für Knauf und Innofreight

Der Transport von Naturgips vom Bergwerk Tragöß im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zum Knauf-Werk in Weißenbach bei Liezen stellt eine besonders nachhaltige Logistiklösung dar.Statt wie übliche Diesel-Lkw einzusetzen, haben das Gütertransportunternehmen Innofreight und der Baustoffhersteller Knauf ein System entwickelt, das den Schienenverkehr und elektrisch betriebene Lkw kombiniert.Dabei befördern E-Lkw die speziellen CityLogistics-Container von Innofreight zum Bergwerk in Tragöß, wo sie mit Naturgips beladen werden.Anschließend fahren die Lkw zum Güterbahnhof in Kapfenberg, wo die Container direkt auf Waggons verladen und per Bahn zum Knauf-Werk nach Weißenbach bei Liezen transportiert werden.Dieses Vorgehen spart nicht nur Emissionen, sondern optimiert auch die Logistikabläufe.

