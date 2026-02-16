Innofreight: Neue Lösung für Schwerlast-Container

„HeavyDutyLoading System“ ermöglicht den umweltfreundlichen Transport von Batterie-Energiespeichersysteme in Modulform auf der Schiene.

Mit dem „HeavyDutyLoading System“ (HDLS) erweitert der Bahnlogistiker Innofreight aus Bruck an der Mur sein Portfolio für den Transport besonders schwerer Güter auf der Schiene.Die Entwicklung ist darauf ausgelegt, 20-ft-Aufbauten mit einem Gewicht von bis zu 56 Tonnen zu befördern – ein Zuladungsvorteil von 8 Tonnen gegenüber herkömmlichen Lösungen.Das HDLS sorgt für eine schnelle Verladung ohne zusätzliche Ladungssicherung, gewährleistet maximale Sicherheit im Bahnbetrieb und reduziert die CO₂e-Emissionen im Vergleich zum herkömmlichen Lkw-Transport um fast 75 Prozent.Dieses Plus wird durch das Zusammenspiel mit dem in Leichtbauweise gefertigten 30 ft InnoWaggon ermöglicht, der sich beim Transport schwerer Lasten als besonders robust bewährt hat.Als Plattform des HDLS transportiert ein 2×30 ft InnoWaggon bis zu 112 Tonnen und kann dank integrierter Ballastplatten auch leer verkehren.