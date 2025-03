Innofreight: Nächster E-Schub für Sappi in Gratkorn

Bei der Papierfabrik Sappi im steirischen Gratkorn hat der Bahnlogistiker Innofreight den ersten elektrisch betriebenen Drehentladestapler in Zentraleuropa seiner Bestimmung übergeben.Diese Premiere ist ein Meilenstein auf dem Weg zum klimaneutralen Transport von Rohstoffen.„Für uns ist das ein wichtiger Schritt, weil wir zusätzlich zur Bahn und zum E-Lkw jetzt auch die Entladung elektrisch durchführen können“, sagt Andreas Koini, bei Innofreight für die Entwicklung der Stapler verantwortlich.Wo stationäre Entladeanlagen aktuell keine Option sind, da keine direkte Gleisanbindung besteht oder zusätzliche Mobilität gefragt ist, kommen die hauseigenen Drehentladestapler zum Einsatz.Der 245-kWh-Akku ermöglicht einen Dauerbetrieb von bis zu sieben Stunden, per Schnellladeverfahren kommen in 30 Minuten zusätzliche 60 Prozent Energie hinzu.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login