Innofreight intensiviert Partnerschaft mit LogServ

24.03.2026

Neue Vereinbarung über die Instandhaltung von Innofreight-Erzwaggons in der LogServ-Bahnwerkstätte Linz

Innofreight intensiviert Partnerschaft mit LogServ Bild: Innofreight
LogServ, CargoServ und Innofreight bauen ihre langjährige Partnerschaft weiter aus.Eine neue Vereinbarung zur Instandhaltung von Waggons in der LogServ-Bahnwerkstätte Linz sorge für noch effizientere Abläufe und stärke die Grundlage für eine zuverlässige Rohstoffversorgung, gaben die Unternehmen zu Wochenbeginn bekannt.Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet Innofreight mit Unternehmen aus dem voestalpine-Konzern eng zusammen, wenn es um den kontinuierlichen Transport von Rohstoffen geht.Die konstante Anlieferung erfordert neben leistungsstarkem Equipment und umfassendem Know-how auch eine breite Palette an Dienstleistungen.Eine neue Vereinbarung über die Instandhaltung aller dafür eingesetzten Innofreight-Waggons in der LogServ-Bahnwerkstätte Linz sorgt künftig für eine optimierte Serviceabwicklung und höhere Auslastung.

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