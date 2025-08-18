Innofreight: Erster Holzzug für UPM Biochemicals

Mithilfe des SmartGigaWood-Systems setzt das Projekt in Sachsen-Anhalt neue Maßstäbe in der Bahnlogistik.

Die Innofreight Transportlogistik hat Anfang August den ersten Zug mit Buchenholz UPM Biochemicals durchgeführt.Die hohe Auslastung und das einfache Be- und Entladen des SmartGigaWood-Systems habe den Kunden genauso überzeugt wie die pünktliche Abwicklung des Transports, informiert der steirische Bahnlogistik-Spezialist.UPM nimmt derzeit die weltweit erste Bioraffinerie in Leuna (Sachsen-Anhalt/Deutschland) in Betrieb.Das Unternehmen gewinnt dort aus nachhaltig erwirtschaftetem Laubholz Biochemikalien zur Fertigung von recyclingfähigen Alltagsgegenständen und Materialien.Diese ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Textilien, Kunststoffe, Gummi, Kosmetika und Medikamente, und reduzieren deutlich sowohl den Verbrauch fossiler Rohstoffe wie auch CO₂-Emissionen.