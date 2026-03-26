Innofreight: CemTainer für den Bau des Brenner Basistunnels

Das intermodale Spezialbehältnis für den Transport von Bindemitteln bewältigt die herausfordernden geografischen Gegebenheiten.

Am Brennerpass zwischen Österreich und Italien entsteht die mit 64 Kilometern längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt.Das milliardenschwere Jahrhundertprojekt erfordert bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2032 neben höchster logistischer Präzision den Einsatz von leistungsstarken Technologien und innovativen Transportlösungen.Dazu gehört seit Kurzem auch der CemTainer von Innofreight.Damit werden Bindemittel vom Rohrdorfer-Werk in Gmunden (OÖ) nach Steinach am Brenner transportiert.Der knapp 300 Kilometer lange Bahnservice ersetzt den reinen Lkw-Transport.