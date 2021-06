In St. Valentin entsteht ein „Future Lab“ für Transport und Verkehr

Fertigstellung im Sommer geplant: Die Gesamtinvestition in das Testzentrum für autonomes Fahren beträgt 2,5 Mio. Euro.

Bereits seit den 1930er Jahren befindet sich am heutigen Areal des Magna Powertrain Engineering Centers Steyr in St.Valentin eine Teststrecke, die jetzt zu einem hochmodernen Testzentrum für automatisiertes und vernetztes Fahren ausgebaut wird.Am 18.Juni erfolgte der offizielle Spatenstich für dieses österreichweit einzigartige Projekt.„Damit wird der Grundstein für die Zukunft des autonomen Transports in der Ostregion gelegt.