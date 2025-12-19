Anzeige

In einer harten Disziplin strebt DSV an die Spitze

19.12.2025

Nico Puhl, neuer Österreich-Chef im Bereich Landverkehr, hat ein breites Aufgabenfeld zu beackern.

In einer harten Disziplin strebt DSV an die Spitze Bild: Stefanie Steindl / Nico Puhl
Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Kauf der globalen Schenker-Organisation realisiert der dänische Logistikkonzern DSV etappenweise den globalen Transformationsprozess.Auch die lokale Integration in Österreich ist in Vorbereitung.Dabei zieht im Landverkehr Nico Puhl die Fäden.Als Geschäftsführer der DSV Road GmbH und Vorstand der Schenker & Co.AG trägt er die Verantwortung für die Schaffung einer neuen starken Marke für die Bereiche Direct und Groupage.

