In Bremerhaven „tankt“ der erste Car Carrier Landstrom

Die Europa-Premiere für einen Autotransporter ist auch ein wichtiger Schritt für den norddeutschen Hafenstandort.

Seit gestern ist im Bremerhavener Autohafen ein europäisches Novum zu sehen.Mit der „Lake Shirasagi“ der Reederei Wallenius Wilhelmsen wird am BLG Auto-Terminal erstmals in Europa ein Car Carrier während der Liegezeit mit Landstrom versorgt.Mit der Premiere soll ein deutliches Signal für klimafreundlichere Schifffahrt gesetzt werden.Statt die bordeigenen Dieselgeneratoren laufen zu lassen, bezieht das Schiff seinen Strom direkt vom Land.Das senkt Emissionen wie CO2, Stickoxide und Feinstaub.