Immer weniger Unfälle mit schweren Lkw in Österreich

Transporteure investieren viel in Ausbildung und Aufklärungsarbeit des Personals. Güterbeförderer werden scharf kontrolliert.

In Österreich ereignen sich immer weniger schwere Lkw-Unfälle.Von 2021 auf 2022 ist deren Zahl - bei etwa gleichbleibender Fahrleistung - um mehr als 9 Prozent zurückgegangen.Vor diesem Hintergrund macht Markus Fischer, Obmann des Fachverbandes Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), auf die Leistungen seiner Berufsgruppe aufmerksam.„Die heimischen Transporteure investieren massiv in die Ausbildung und Aufklärungsarbeit der Mitarbeiter:innen.Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, denn oberstes Ziel ist die Verkehrssicherheit, aber auch der sorgsame Umgang mit unseren Betriebsmitteln und den Waren unserer Kundinnen und Kunden“, erklärt Markus Fischer.