Kühne+Nagel macht Tempo bei KI-Lösungen

Effizienzsteigerungen in der gesamten Gruppe; hervorragende Entwicklung in der Luftfracht durch Portfoliooptimierung und Marktanteilsgewinne.

Die Kühne+Nagel Gruppe beschleunigt den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der gesamten Organisation.Mit der Optimierung operativer Prozesse bis hin zur Integration von KI-Agenten schaffen wir die Voraussetzungen für messbare Effizienzsteigerungen sowie eine kontinuierliche Verbesserung unserer Servicequalität“, wird CEO Stefan Paul in einer Ad Hoc-Mitteilung zitiert.Mit der Eröffnung eines neuen IT-Centers in Indien investiert das Unternehmen gezielt in die Effizienz sowie in die Innovations- und Technologiefähigkeiten.„Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung und der weiter verbesserten Position in den Märkten heben wir unsere Aussichten auf die Gewinnentwicklung im Gesamtjahr 2026 an“, verkündet Dr.Jörg Wolle, Präsident des Verwaltungsrats der Kühne+Nagel International AG.